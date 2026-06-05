Oggi è il giorno della compilazione del nuovo calendario della Serie A. Al Festival dello Sport a Parma, i giallorossi conosceranno le giornate nelle quali affronteranno le altre 19 squadre del campionato. Si parte nel weekend del 22-23 agosto, con la prima giornata, per arrivare alla 38esima giornata da disputare nel fine settimana del 29-30 maggio 2027. La prima novità riguarda la presenza di 3 e non 4 finestre FIFA all'interno della stagione. È stato previsto l'accorpamento delle soste per le nazionali di settembre e ottobre con il campionato che starà fermo da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre. Ridotti anche i turni infrasettimanali, in programma nelle giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio).

Dove vedere i sorteggi

Il sorteggio del calendario di Serie A del 2026-2027 – evento condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida – potrà essere seguito in diretta alle 18.30 su Sky Sport 24, Dazn e Sportitalia e in streaming su Sky Go e Now. Inoltre, sarà trasmesso in diretta anche sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito internet e “Radio Tv Serie A”).