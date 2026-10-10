L'infortunio di Svilar ha scombussolato i piani della Roma. Il portiere belga rimarrà ai box per un mese e a difendere i pali della porta ci penserà Gollini che non gioca una partita ufficiale dalla sfida contro il Panathinaikos dello scorso gennaio. Con lui verranno convocati anche il giovane De Marzi e Vasquez. Il secondo è stato reintegrato nella lista della Serie A e sarà il vice Gollini. Il colombiano era arrivato nella Capitale la passata stagione, ma non aveva mai convinto il tecnico. Una sola presenza in amichevole col Cannes a luglio poi dopo 6 mesi il prestito al Besiktas. Ora - almeno per un mese - tornerà a disposizione. Nulla da fare invece per la Champions League.