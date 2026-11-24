Achraf Hakimi ha parlato in conferenza stampa insieme a Luis Enrique prima della sfida di Champions League contro la Roma. Ecco le sue parole:

Cosa rappresenta Marquinhos? "Sono orgoglioso di essere qui, di rimanere al PSG per così tanti anni, proprio come Marquinhos, che è una leggenda del club. Parigi è la mia città, il mio club. Spero di seguire le sue orme; è un esempio per noi, il nostro leader. Siamo tutti con lui".

Gli infortuni di Doué e Kvaratskhelia renderanno più difficile la riconferma in Champions League? "Questi sono giocatori importanti per noi, che ci hanno aiutato a vincere. Ma la forza di questa squadra è il suo spirito collettivo. Abbiamo una rosa incredibile. Non importa chi giochi, so che saranno pronti e daranno il massimo. Questo è lo spirito collettivo che l'allenatore ha creato. Siamo pronti e daremo tutto per vincere il nostro terzo titolo di Champions League".

Sei in attesa della decisione sulla partita di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal? "È una giornata tranquilla, mi riposerò e mi preparerò per la partita. Qualcuno mi comunicherà la decisione, e basta. Poi dormirò fino a domani".

Negli ultimi tempi si sono verificati diversi infortuni gravi: ciò è dovuto all'accumulo di partite? "Penso che ci siano molte partite da disputare, ma è anche merito del nostro duro lavoro che ci ha permesso di arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Se vogliamo rimanere ai massimi livelli, dobbiamo avere la mentalità giusta per vincere ogni partita e spingerci al massimo. Non si tratta di infortuni muscolari. Siamo pronti a tutto. Sappiamo che gli infortuni possono capitare. Dobbiamo essere mentalmente forti, e lo saremo".

Con due infortuni gravi, il tuo ruolo personale diventa ancora più importante? "Non credo. I leader della squadra non si stanno mettendo pressione per fare di più. C'è un forte spirito di squadra che ci prepara ad affrontare le situazioni difficili. In definitiva, sarà l'allenatore a decidere chi gioca e chi viene sostituito. Lo faremo tutti insieme, per il bene del PSG".

L'allenatore ti ha parlato della possibilità di giocare a un livello superiore? Ti interesserebbe? "Non mi ha detto niente, ma puoi chiederglielo più tardi (sorride). Dopodiché, come ho detto, non importa chi sia il giocatore, darà il massimo per vincere. Questo è il nostro obiettivo".

Il PSG ha la squadra con il maggior numero di gol segnati dai difensori, come si affronta una situazione del genere? È una libertà concessa a Luis Enrique? "Luis Enrique mi ha dato un ruolo importante, libertà e fiducia. C'è la fiducia della squadra. Quando gioco in attacco, qualcuno prende il mio posto. Poi cerchiamo di segnare più gol. Lavoriamo molto seriamente sulla finalizzazione per essere pronti per le partite".

Incontrerai di nuovo Wesley, cosa ti aspetti dal duello? "È un giocatore forte, offensivo, che ama spingersi in avanti. Lo stile di gioco della Roma gli si addice, quindi dovremo essere molto concentrati. Non solo su Wesley, ma su tutti i giocatori della Roma, che sono in ottima forma".

Cosa ne pensi di Roma? "Sono in ottima forma, soprattutto in Serie A. Dobbiamo essere concentrati al massimo. Conosciamo i loro punti di forza e di debolezza e dobbiamo giocare con la stessa mentalità di sempre. Vogliamo vincere, portare a casa i tre punti".

Come si può spiegare la differenza di risultati della Roma in campionato e in Champions League? "Non lo so, non sono nello spogliatoio (sorride). So come ci prepariamo, affrontando ogni partita allo stesso modo. Vogliamo arrivare il più lontano possibile in ogni competizione, questa è la mentalità del PSG".

A prescindere dalla decisione del TAS, ti senti un campione africano? "So che la decisione non è facile, l'hanno vista tutti. Ognuno ha la sua opinione. Credo che non possiamo abbandonare il nostro impegno. Ho fatto il mio lavoro, tutta la squadra è orgogliosa. Il mondo sa come affrontiamo ogni partita. Dobbiamo rimanere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Vedremo cosa succederà. In ogni caso, dobbiamo essere pronti per la prossima Coppa d'Africa".

Pensi di poter ancora migliorare? "Posso sicuramente migliorare ancora molto, soprattutto con Luis Enrique, che pretende sempre di più da noi e da me. Cercherò di migliorare. Darò il massimo per aiutare i miei compagni e il PSG".

Qual è il tuo obiettivo principale al PSG? "Voglio continuare a fare la storia a Parigi; questo è il mio club. Voglio restare il più a lungo possibile. Invio un messaggio a Luis Campos e Nasser Al-Khelaïfi a riguardo. Sono legato al club, voglio vincere più trofei possibili. Voglio lasciare il mio segno nella storia del club. Spero di concludere la mia carriera qui".