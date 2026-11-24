Dopo Tresoldi ed Endrick, il duello di mercato tra Roma e Milan potrebbe proseguire anche in Portogallo. Entrambi i club avrebbero infatti messo nel mirino Fotis Ioannidis, attaccante greco classe 2000 arrivato in estate allo Sporting Lisbona dal Panathinaikos per circa 22 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due società starebbero seguendo con attenzione il giocatore, anche se al momento sarebbe soprattutto il Milan a mostrare un forte interesse visto il particolarmente apprezzamento di Amorim. I rossoneri dalla loro hanno anche una maggiore disponibilità economica rispetto alla Roma. Una situazione simile a quella che si sta delineando anche per Endrick, altro obiettivo condiviso dai due club. Il brasiliano è infatti al centro di un vero e proprio duello di mercato, ma il Milan sarebbe pronto a fare sul serio mettendo sul tavolo circa 70 milioni di euro per portarlo a Milanello.