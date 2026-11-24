È quasi tutto pronto per la grande sfida di Champions League tra Roma e Paris Saint-Germain, in programma domani sera al Parco dei Principi. Intorno alle 15, i giallorossi hanno svolto l'allenamento di rifinitura sul Campo Testaccio di Trigoria, l'ultimo prima della partenza per la Francia. Buone notizie per Gian Piero Gasperini, che potrà contare su una rosa praticamente al completo, compreso Leonardo Balerdi. Il difensore argentino era stato costretto a lasciare il campo al 55esimo della sfida contro il Parma, pochi istanti dopo il gol del momentaneo 1-1, a causa di un problema alla caviglia. Il centrale stringerà i denti e sarà a disposizione per il match contro il PSG. Gli unici assenti saranno Lorenzo Pellegrini, alle prese con una lesione di alto grado alla coscia destra, e Devyne Rensch, fermo per un infortunio al flessore. L'allenamento di rifinitura si è svolto prima con un lavoro in palestra e con una prima parte di riscaldamento seguita da alcune esercitazioni con la palla. Poi la partitella a campo ridotto 8 contro 8 con i cambi. Da una parte la squadra formata da Svilar, Balerdi, Wesley, Mancini, Koulierakis, Hermoso, Cristante, Castro e Soulé, e dall'altra quella formata da Gollini, Lulli, Pisilli, Koné, De Roon, Dybala, Molina, Malen e Ghilardi. La partita si è conclusa 2-0 per la prima squadra grazie alle reti di Castro ed Hermoso. In campo anche tre ragazzi della Primavera (Arduini, Zinni e Morucci). A seguire l'allenamento presenti il direttore sportivo Tony D'Amico e il CEO John Galantic. La squadra partirà alla volta di Parigi intorno alle 17, mentre alle 19:45 è in programma la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Paulo Dybala.

PSG-Roma, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. A disposizione: Chevalier, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Beraldo, Fernandez, Godts, Mayulu. Allenatore: Luis Enrique.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Koulierakis, Balerdi, Lulli, Rensch, Pisilli, de Roon, Mora, Castro. Allenatore: Gian Piero Gasperini.