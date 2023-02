Solbakken da urlo: prima da titolare e gol. Terzo norvegese a segnare con la Roma

L'attaccante ha timbrato il cartellino al minuto 45 con un bel sinistro in corsa dall'interno dell'area di rigore, che si è insaccato nell'angolino

Prima volta da titolare per Solbakken con la maglia della Roma e primo gol davanti ai suoi tifosi. L'attaccante ha timbrato il cartellino al minuto 45 con un bel sinistro in corsa dall'interno dell'area di rigore, che si è insaccato nell'angolino, sull'assist di tacco di Spinazzola. Ola, riferisce OptaPaolo, è il terzo calciatore norvegese a segnare con i giallorossi in Serie A dopo John Carew e John Arne Riise. L'ex terzino romanista aveva realizzato l'ultima rete il 23 marzo 2010 contro il Bologna.