Smalling: “Rivelare di essere vegano è stato difficile”

Il difensore è intervenuto ad un podcast a tema ambiente raccontando la propria esperienza riguardo la dieta e le conseguenze che questa ha avuto in ambito calcistico

Chris Smalling è stato ospite del Podcast Playing for the Planet organizzato da Sky Sports. Il difensore giallorosso ha parlato dell'essere vegano, della sua dieta e delle implicazioni che questa scelta ha avuto nella sua carriera calcistica. Queste le sue parole: "Mia moglie è vegana e ho scoperto questo mondo grazie a lei che è per di più un'ottima cuoca. Ai tempi del Manchester United, quando dovetti comunicare la decisione ero un po' nervoso ma alla fine sono stato compreso. Arrivato a Roma pensavo sarebbe stato più difficile adattarmi, invece ne ho parlato col club e dopo poco tempo lo chef mi ha messo davanti molte opzioni diverse di alimentazione. La scelta di essere vegano dipende soprattutto dall'amore che provo verso gli animali ma lo faccio anche per combattere le conseguenze nocive che gli allevamenti producono sul clima e sull'ambiente".