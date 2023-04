Smalling rinnova. Mourinho: “Tirana è il passato. La Roma è una squadra umile”

Giornata di vigilia per la Roma che domani affronterà il Feyenoord nell'andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi verso le 12.30 sono scesi in campo all'interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per l'ultimo allenamento prima della partenza per Rotterdam. Il primo ad entrare in campo è stato Lorenzo Pellegrini. Il capitano, dopo la panchina nel match contro il Torino, è pronto a riprendersi la fascia e la maglia da titolare. Assente Solbakken dopo la lussazione alla spalla rimediata nell'ultima sfida di campionato con i granata di Juric. Il norvegese non avrebbe comunque potuto prendere parte alla sfida vista l'esclusione dalla Lista Uefa. All'arrivo della squadra, nella pancia del De Kuip invece sono arrivate le parole di José Mourinho in conferenza stampa: "Non sono capace a pensare al Feyenoord di Tirana. Sembra che per voi è una cosa permanente, anche per loro. Per me il Feyenoord di Tirana è solo la Conference League che vedo a Trigoria. Mi fa ricordare quella partita ma la storia finisce lì". Queste alcune delle parole dello Special One che poi si è soffermato sull'ormai imminente rinnovo di Smalling e sul suo futuro: "E' ufficiale? Se è così sarà ottimo per Smalling e per la Roma. È un matrimonio fantastico per entrambi. Io sono io e Smalling è Smalling. Non c’entrano le due cose".Insieme al tencico portoghese è intervenuto Edoardo Bove che si è soffermato che ha parlato del suo impiegi in questa stagione: "Sono molto contento alla Roma e penso a migliorare. Insieme alla società si deciderà la cosa migliore per il futuro. Ma ora non è importante dobbiamo finire bene la stagione e abbiamo due competizioni da affrontare. Dobbiamo portare a casa i risultati e sono concentrato su questo”. Non potevano mancare anche le parole alla vigilia di Arne Slot, tecnico del Feyenoord che domani cercherà una rivalsa dopo la finale persa a Tirana: "La bacheca dei trofei di Mourinho parla da sola. Se c'è un allenatore bravo a vincere, è Mourinho. Si può trarre qualcosa anche da questo. Ho visto molti buoni attacchi, siamo stati molto bravi a creare occasioni. È stato un peccato che l'unica occasione della Roma abbia portato al gol". Poi su Wijnaldum e Dybala ha aggiunto: "Gini può anche essere molto pericoloso in avanti e può giocare molto bene con la disciplina. Dybala invece è il giocatore più pericoloso, ruba la scena. È anche diventato campione del mondo sei mesi fa".