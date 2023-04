Mourinho, dalla Francia: può lasciare la Roma per andare al Chelsea o al PSG

Il futuro di Mourinho non è ancora definito e aspetta il confronto con i Friedkin per prendere la decisione finale. Il mister ha diverse offerte in Europa e non solo. Secondo quanto riportato da Footmercato José è disposto a lasciare Trigoria solo per un ritorno al Chelsea o per il PSG. La prima scelta del mister è la panchina dei 'Blues'. Anche l'Al Nassr lo vuole dopo l'addio di Rudi Garcia, ma Mourinho non vuole accettare l'offerta dall'Arabia Saudita. Lo Special One ha diverse proposte e valuterà in queste settimane cosa fare.