Al Nassr, dalla Spagna: dopo Garcia gli sceicchi e CR7 vogliono Mourinho

Un ex romanista va, un romanista viene. O almeno questo sarebbe il desiderio degli sceicchi. La notizia dell'esonero di Rudi Garcia all'Al Nassr per "colpa" di Cristiano Ronaldo sta rimbalzando da un media all'altro spagnolo. Ma c'è di più, perché secondo le indiscrezioni raccolte da As, il club saudita avrebbe già individuato il possibile sostituto a cui affidare la guida della squadra: si tratta di Josè Mourinho, attuale allenatore della Roma che, con un eventuale sì, diventerebbe il tecnico più pagato al mondo, dal momento che l'offerta sarebbe di 100 milioni per due stagioni. Una voce già circolata in questi giorni e che coinvolgerebbe il tecnico anche per un impegno nella nazionale saudita. As sottolinea che il portoghese ha già detto in passato che intende restare sulla panchina del club giallorosso, impegnato nella lotta Champions in campionato e nei quarti di finale di Europa League. In Arabia Saudita lo Special one ritroverebbe appunto Cristiano Ronaldo, con cui ha vinto al Real Madrid. Ma i discorsi sembrano quantomeno prematuri.