Bove: “Wijnaldum ci è mancato. Non penso al futuro, sto bene alla Roma”

Dopo Mourinho parla Edoardo Bove in conferenza stampa. Il centrocampista risponde alle domande dei giornalisti presenti alla vigilia del match col Feyenoord . Domani alle 18.45 i giallorossi scenderanno in campo al De Kuip. Il 20 è previsto il ritorno allo stadio Olimpico . Bove quest'anno sta trovando spazio nella Roma ed è partito titolare in diverse occasioni tra coppa e campionato. Difficile domani vederlo dal 1'.

Quanto è mancata la presenza di Wijnaldum? “Gini è un grande giocatore e una grande persona. Non ci è mancato a livello di persona perché è stato con noi anche quando stava male. Siamo stati uniti . Sotto il profilo del giocatore, un campione del genere ti manca. Io cerco di rubare il più possibile da lui perché è un grande giocatore. Il fatto che si sia fatto male è stato deleterio perché non ho avuto cogliere al massimo tutto Gini. Ora è tornato e sta benissimo e siamo felici che siamo con noi”.

Non è mai facile quando sei in campo rendere come in allenamento? “Il discorso della pressione è un tipo di allenamento a cui sei sottoposto ma mano che il tuo percorso continua. Ogni giocatore è sottoposto a tipi di pressione ma con il tempo si migliora e impari a giocare. Secondo me questo aspetto della pressione non è un grandissimo problema. Piano piano riesco ad andare sempre meglio e sono contento”.