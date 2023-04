Roma, la rifinitura alla vigilia del Feyenoord: c’è Pellegrini. Out Solbakken – LIVE

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma nelle coppe europee. Domani i giallorossi saranno ospiti al De Kuip per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Alle 12:30 circa, la squadra è scesa in campo all'interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per l'ultimo allenamento prima della partenza per Rotterdam prevista per le 16. Alle 18:30 invece la conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove allo stadio De Kuip. Il primo ad entrare in campo è stato Lorenzo Pellegrini. Il capitano, dopo la panchina nel match contro il Torino, è pronto a riprendersi la fascia e la maglia da titolare. Assente Solbakken dopo la lussazione alla spalla rimediata nell'ultima sfida di campionato con i granata di Juric. Il norvegese non avrebbe comunque potuto prendere parte alla sfida vista l'esclusione dalla Lista Uefa.