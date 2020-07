Siviglia, ufficiale: un calciatore della prima squadra positivo al Covid

Con un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito, il Siviglia ha comunicato come un calciatore della prima squadra è stato trovato positivo al Covid-19 al primo test. Il club a provveduto a isolare il positivo e a sospendere temporaneamente le sedute di allenamento della prima squadra, intensificando le opere di sanificazione delle strutture come da protocollo. I risultati del secondo test, eseguiti oggi, saranno resi noti giovedì mattina. Sempre nella giornata di giovedì il club dovrebbe tornare ad allenarsi con sedute individuali in attesa di ulteriori sviluppi.

CASO BANEGA – Prosegue così il periodo complicato in casa andalusa, soprattutto dopo le polemiche scoppiate riguardo Banega. Il fantasista argentino era stato sorpreso senza mascherina all’interno di una discoteca di Valencia, dove alcuni giorni prima era scoppiato un focolaio di coronavirus con più di dieci positivi. Qualora dovesse essere proprio l’ex Inter il positivo in rosa sarebbe a forte rischio per il match in Europa League con la Roma.