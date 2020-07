Il Siviglia torna ad allenarsi. Ma scoppia il caso Banega: in discoteca senza mascherina – VIDEO

In vista dell’appuntamento contro la Roma in Europa League del prossimo 6 agosto, il Siviglia è tornato ad allenarsi dopo la settimana di riposo che il tecnico Lopetegui aveva concesso ai suoi. La squadra spagnola, che sette giorni fa ha chiuso la Liga con la vittoria di misura sul Valencia, è adesso concentrata sulla partita con i giallorossi: sotto gli occhi di Monchi e del vicepresidente Del Nido Carrasco, gli andalusi hanno lavorato sul campo del proprio centro sportivo utilizzando il pallone dell’Europa League. La società non ha ancora commentato il caso Banega: il centrocampista argentino, che a ottobre si trasferirà all’Al-Shabab, è stato infatti ripreso, nella serata di ieri, senza mascherina all’interno di una discoteca di Valencia, dove pochi giorni fa è scoppiato un focolaio, con dodici persone che lavoravano nel locale trovate positive al coronavirus.