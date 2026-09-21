Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'incontro avvenuto a Lissone tra i dirigenti del calcio italiano e i vertici arbitrali: "È stata una giornata molto positiva, con molta partecipazione. Orsato ha spiegato tutte le parti un po' in discussione, con molta autocritica". Queste le prime parole di Simonelli che ha poi proseguito: "Dove gli arbitri hanno sbagliato lo ha fatto vedere e anche lui è arrabbiato quanto succedono certe cose. L'importante è che gli errori non si ripetano". Simonelli ha poi parlato anche del Var: "Orsato ci ha spiegato che il VAR deve intervenire quando l'arbitro non vede o vede poco bene. È entrato molto sulla posizione degli arbitri, che devono correre molto di più, anche perché il tempo effettivo è aumentato. Oggi l'arbitro, con questi ritmi, corrono 12 chilometri a partita, più o meno, cosa che prima non succedeva e a differenza dei calciatori l'arbitro non può essere sostituito quando è stanco". Simoneli ha poi concluso: "È stato apprezzato da tutti, non c'è stato nessun intervento critico. L'importante è sapere quale sia il metro di giudizio, in modo da trasferirlo anche ai giocatori". Dell'incontro ha parlato anche Luciano Spalletti che, intercettato dai cronisti presenti, ha dichiarato: "Sono soddisfatto perché è stato ancora puntualizzato quali siano i parametri di valutazione, fondamentale per noi per accostarci più possibile alle loro direttive".