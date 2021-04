Si allontana l’Ajax per Smalling, Kumbulla accelera per il rientro. Incontro con Sarri in settimana

La panchina della Roma è un tema che fa molto discutere: Fonseca sembra sempre più lontano dalla Capitale, anche se molto dirà il percorso in Europa League. I due nomi più caldi sono Sarri e Allegri. Per l’ex Napoli e Juve, come riporta Sportitalia, ci sarà un incontro in settimana con i dirigenti giallorossi. Prima però, testa a giovedì quando ci sarà uno degli impegni più importanti della stagione: il ritorno dei quarti di Europa League contro l’Ajax. Sarà l’inglese Anthony Taylor a dirigere la sfida, in programma alle 21. Due precedenti tra Taylor e la Roma. Il fischietto inglese diresse la formazione giallorossa nelle sconfitte contro Lione (4-2, stagione 2016-17) e Viktoria Plzen (2-1, 2018-19). Bilancio nettamente più positivo con l’Ajax, arbitrato in occasione delle vittorie dei lancieri ai danni di PAOK Salonicco (2-1, nel 2016) e Legia Varsavia (1-0, nel 2017). Della sfida parla il difensore Lisandro Martinez, che promette guerra ai giallorossi: “Attaccheremo, abbiamo bisogno di vincere per conquistare la semifinale, e cercheremo di essere solidi in difesa. Dzeko, Pellegrini e Pedro sono giocatori di grande valore, se dai loro spazio sanno come farti male”.

Kumbulla accelera per il rientro, Smalling verso il forfait con l’Ajax

Meno due alla sfida con l’Ajax. All’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, la Roma continua a preparare il match di Europa League. La squadra giallorossa si è allenata in mattinata, domani invece ci sarà la rifinitura. Ancora individuale per Smalling, che vede sfumare quasi definitivamente qualsiasi speranza per giovedì. Insieme a lui Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy. Zaniolo da ieri alterna sedute in gruppo con la Primavera a lavori individuali programmati. A proposito del difensore italoalbanese, potrebbe rientrare in campo già a fine aprile o al massimo la prima settimana di maggio. Le terapie procedono bene e Fonseca potrebbe riabbracciare Kumbulla a breve. Se la Roma dovrà vedersela con l’Ajax giovedì, il Torino può preparare senza fretta la sfida contro i giallorossi di domenica pomeriggio. Al Filadelfia si rivedono Lyanco e Singo, assenti a Udine: si sono riaggregati ai compagni. Contro il Torino, però, non sarà presente Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista con il Bologna ha rimediato un cartellino giallo da diffidato e quindi salterà la sfida di domenica.

De Rossi viene dimesso

Arrivano buone notizie per De Rossi: l’ex centrocampista della Roma, scrive Gazzetta.it, è stato dimesso dall’Ospedale Spallanzani dove era ricoverato dal 9 aprile per una polmonite interstiziale bilaterale causata dal coronavirus. Ha lasciato l’ospedale con il sorriso, dopo aver ringraziato medici e infermieri per fare ritorno a casa dove proseguirà terapie e degenza in attesa di risultare negativo al tampone. Jesse Lingard, di proprietà dello United, al West Ham sta vivendo una rinascita: 8 gol e 4 assist in appena 9 partite. Visti i numeri, il club londinese vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Sul giocatore, come riporta il “Sun”, ci sono anche Roma e Arsenal.