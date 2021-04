Torino, ripresa in vista della Roma: in gruppo Lyanco e Singo

Prima di pensare al campionato la Roma dovrà impegnare tutte le proprie forze giovedì nella sfida di ritorno con l’Ajax. Domenica, poi, la aspetta il Torino, che stamattina ha ripreso gli allenamenti in vista della gara. Al Filadelfia dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha fatto svolgere esercitazioni tecniche, movimenti sul possesso palla e poi ha diretto una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Lyanco e Singo, assenti a Udine, si sono riaggregati ai compagni e hanno svolto tutto l’odierno programma, scrive il sito ufficiale dei granata. Domani in calendario una seduta mattutina. La squadra di Nicola nell’ultima gara di campionato ha vinto per 1-0 contro l’Udinese grazie al gol di Andrea Belotti.