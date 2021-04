West Ham pronto al riscatto di Lingard. Sul giocatore anche Roma e Arsenal

Jesse Lingard sembra un giocatore rinato dopo il trasferimento al West Ham. Il trequartista di proprietà del Manchester United, passato in prestito secco agli “Hammers” a gennaio, ha realizzato 8 gol e 4 assist in appena 9 partite: per questo motivo il club londinese vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Sul giocatore, come riporta il “Sun”, ci sono anche Roma e Arsenal. L’inglese – contratto in scadenza nel 2022 – preferirebbe però restare in Premier League e il West Ham, per riscattarlo, sarebbe pronto a mettere sul piatto il centrocampista Declan Rice.