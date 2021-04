Giudice Sportivo: stop di un turno per Pellegrini, sesta sanzione per Villar

Squalifica confermata per Lorenzo Pellegrini, che contro il Bologna ha ricevuto il decimo cartellino giallo del suo campionato e dunque sarà costretto a saltare la sfida con il Torino, in programma domenica alle ore 18. Il nome del centrocampista della Roma figura infatti nell’elenco dei calciatori costretti a fermarsi per un turno pubblicato nel comunicato del Giudice Sportivo. Sesta sanzione per Villar, terza per Pedro, entrambi ammoniti con il Bologna. Nessuna squalifica nelle fila del Torino, mentre la “chiacchierata” espulsione Zlatan Ibrahimovic causa allo svedese solo una giornata di squalifica, a causa di una “critica irrispettosa”.