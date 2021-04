Roma, Kumbulla accelera: proverà a essere in campo per fine aprile

Kumbulla fa già il conto alla rovescia. Il difensore, se la terapia dovesse continuare nel verso giusto, potrebbe rientrare già per l’ultima settimana di aprile o al massimo la prima di maggio. Esattamente il periodo nel quale si svolgeranno le semifinali di Europa League. Una notizia positiva per Fonseca, perché contando sul numero 24 potrebbe far rifiatare i giocatori che, soprattutto in difesa, stanno facendo un vero e proprio tour de force. Con le pretendenti alla Champions che continuano indisturbate il proprio cammino, l’Europa League sembra essere l’unico vero obiettivo alla portata della Roma. Fonseca avrà bisogno di tutti i calciatori per poter arrivare fino in fondo al trofeo.

Quando torna in campo Kumbulla

Kumbulla è rientrato in anticipo dagli impegni con la sua nazionale. Dopo la partita tra Albania e Andorra è tornato a Roma dove si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una distorsione al ginocchio destro e lesione del menisco, con infiammazione delle parti interessate. Inizialmente si parlava di stagione finita, anche se la terapia conservativa piuttosto che l’intervento ha riacceso qualche speranza di rivederlo in campo prima del previsto. Il difensore si è fatto male nel primo tempo della partita della sua Albania e l’ha poi conclusa, segno che l’entità dell’infortunio non era così grave e che il percorso di recupero non sarebbe stato eccessivamente lungo.

I giocatori della Roma infortunati

Una delle motivazioni per cui Dzeko e compagni sono scivolati via dal quarto posto, secondo Fonseca, sono i tanti assenti: l’infermeria è sempre stata affollata e non ha accennato a svuotarsi nemmeno negli ultimi periodi, anzi. Recuperati da poco Mkhitaryan e Veretout, ai box c’è ancora Smalling, al quale si sono aggiunti Spinazzola e Kumbulla. Contro l’Ajax non ci sarà neanche El Shaarawy, alle prese con una lesione al flessore. Luce in fondo al tunnel anche per Zaniolo, che sta alternando a sedute in gruppo con la Primavera a lavori individuali programmati.