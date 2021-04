Roma su Sarri: in settimana previsti nuovi incontri con il tecnico

La stagione non è ancora terminata, ma la Roma è già al lavoro per il prossimo campionato. Il futuro di Paulo Fonseca è ancora in discussione, intanto il club sonda altri profili per la panchina: uno di questi è Maurizio Sarri, con il quale tempo fa la dirigenza giallorossa aveva già parlato. Come riporta “Sportitalia”, in settimana andranno in scena nuovi incontri tra la società capitolina e il tecnico ancora sotto contratto con la Juventus. L’ex allenatore di Chelsea e Napoli, cercato anche dalla Fiorentina, è legato al club bianconero da un contratto in scadenza a giugno, che tuttavia, a causa di una clausola, verrà rinnovato automaticamente per un altro anno.