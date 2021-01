Serie A, Spezia di carattere: 2 a 1 alla Sampdoria

Seconda vittoria consecutiva per lo Spezia. I bianconeri danno seguito allo straordinario successo con il Napoli conquistando i tre punti anche nel posticipo serale battendo la Sampdoria per 2 a 1. Al Picco sono i padroni di casa a partire meglio e a trovare il vantaggio già nel primo tempo con il gol di capitan Terzi. Veemente la reazione degli uomini di Ranieri, che trovano il pareggio pochi minuti dopo in ripartenza grazie al secondo gol consecutivo di Candreva. La gara si decide nella ripresa: intervento maldestro di Thorsby su Pobega e calcio di rigore per i ragazzi di mister Italiano, trasformato dal solito Nzola. Tre punti d’oro in chiave salvezza per lo Spezia, che sale in classifica a 17; resta ferma invece a quota 20 la Sampdoria. Per i bianconeri quello di stasera è anche il primo storico successo in casa nella massima serie.