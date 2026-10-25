Totti, Vito Scala e la visita... per la prostata: il racconto è una risata continua

Un'altra rimonta per l'Inter. I nerazzurri nel lunch match dell'ottava giornata di campionato superano la Fiorentina 2-1. La squadra di Vanoli nel recupera spreca il vantaggio trovato grazie alla rete di Jimenez. Poi ci pensa Thuram al 90' a trovare il pareggio e nel finale Zielinski non sbaglia dagli undici metri. L'Inter raggiunge la Lazio al primo posto e allunga sulla Roma. La distanza è di 4 punti. Nel turno infrasettimanale la sfida col Venezia mentre i giallorossi giocheranno in casa contro il Cagliari.