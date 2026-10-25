Le parole del tecnico della Lazio: "La palla ha fatto dei movimenti strani"

Redazione
Screenshot 2026-10-19 220919

Gasp-Totti, il siparietto alla presentazione del libro è tutto da ridere. Poi la promessa

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Gennaro Gattuso dopo la vittoria contro il Parma ha lanciato una frecciatina nei confronti delle condizioni del prato dell'Olimpico: "Il manto erboso era irregolare, però va bene. Non è una polemica, né noi né la Roma abbiamo la possibilità di provare il campo e i giocatori già nello spogliatoio hanno borbottato per le condizioni del campo. La palla ha fatto dei movimenti strani". Più pesante ai microfoni ufficiali del club: "Abbiamo fatto fatica per il terreno dell'Olimpico che era imbarazzante". Non è la prima volta che il manto erboso finisce nel mirino. Negli scorsi anni Mourinho e Sarri avevano puntato il dito in diverse occasioni.

gattuso SS Lazio v Mantova 1911 - Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti