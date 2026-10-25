Gennaro Gattuso dopo la vittoria contro il Parma ha lanciato una frecciatina nei confronti delle condizioni del prato dell'Olimpico: "Il manto erboso era irregolare, però va bene. Non è una polemica, né noi né la Roma abbiamo la possibilità di provare il campo e i giocatori già nello spogliatoio hanno borbottato per le condizioni del campo. La palla ha fatto dei movimenti strani". Più pesante ai microfoni ufficiali del club: "Abbiamo fatto fatica per il terreno dell'Olimpico che era imbarazzante". Non è la prima volta che il manto erboso finisce nel mirino. Negli scorsi anni Mourinho e Sarri avevano puntato il dito in diverse occasioni.