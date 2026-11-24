La Roma vola sulle ali dell'entusiasmo e sbarca a Parigi con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque. La sfida al PSG sarà tutt'altro che semplice, ma i giallorossi hanno dimostrato di non avere paura di nessuno. Per fare scacco a Luis Enrique, Gasperini avrà bisogno di tutte le sue pedine: una rosa al completo rappresenterebbe un valore aggiunto per provare a puntare al massimo. Dopo Parma, però, restano alcune situazioni da monitorare. Su tutte quella di Balerdi, alle prese - come riporta Il Messaggero - da diverse settimane con un problema alla caviglia. Nella giornata di ieri l'argentino si è allenato parzialmente in gruppo, alternando il lavoro sul campo alle terapie. Filtra un cauto ottimismo in vista della convocazione, ma la decisione arriverà soltanto dopo la rifinitura, in programma oggi alle 14.30.