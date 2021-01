Serie A, la Fiorentina batte 1-0 il Cagliari. Ora Di Francesco è nei guai

La Fiorentina batte 1-0 il Cagliari e inguaia Di Francesco. La squadra sarda non vince in campionato addirittura dal 7 novembre e adesso è ferma a 14 punti, a solo due lunghezze dalla zona retrocessione. Nel match delle 18 decide un gol di Dusan Vlahovic al 72′ su assist di José Maria Callejon. Prandelli può sorridere: ora la sua Fiorentina è a diciotto punti, al dodicesimo posto in classifica. Momento d’oro per Vlahovic, in gol per la quinta partita inizio dicembre. In Europa meglio di lui solo Immobile che è andato a segno in sei gare.