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Serie A, date e orari della 35a giornata: Roma-Fiorentina si gioca lunedì 4 maggio

Serie A, date e orari della 35a giornata: Roma-Fiorentina si gioca lunedì 4 maggio - immagine 1
I giallorossi di Gasperini chiuderanno la sedicesima giornata del girone di ritorno con il posticipo del lunedì sera contro i viola di Vanoli
Redazione

La Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della 35esima giornata del campionato, in programma nel week-end del 2-3 maggio. La giornata però inizierà venerdì 1° maggio con il consueto anticipo e terminerà lunedì con due gare. Proprio la Roma di Gasperini, che ospiterà la Fiorentina di Vanoli all'Olimpico nel turno valido per la sedicesima giornata del girone di ritorno, scenderà in campo lunedì 4 maggio alle 20:45.

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