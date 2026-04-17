Serie A, date e orari della 35a giornata: Roma-Fiorentina si gioca lunedì 4 maggio

La Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della 35esima giornata del campionato, in programma nel week-end del 2-3 maggio. La giornata però inizierà venerdì 1° maggio con il consueto anticipo e terminerà lunedì con due gare. Proprio la Roma di Gasperini, che ospiterà la Fiorentina di Vanoli all'Olimpico nel turno valido per la sedicesima giornata del girone di ritorno, scenderà in campo lunedì 4 maggio alle 20:45.