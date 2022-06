Serie A, date e orari del calendario. Preso Celik, domani Svilar a Roma

La Lega ha ufficializzato con un comunicato gli orari delle prime cinque giornate di Serie A . La Roma inizierà all'Arechi contro la Salernitana , domenica 14 agosto alle 20:45. La giornata successiva scenderà in campo all' Olimpico contro la Cremonese lunedì 22 alle 18:30. Sarà poi la volta della Juventus a Torino 5 giorni più tardi alle 18.30. Il 30 agosto si giocherà Roma-Monza ancora alle 20:45. L'ultimo orario reso noto è quello della trasferta di Udinese, la Roma sarà in campo alla Dacia Aren a il 4 settembre alle 20:45. Continuano le novità sul mercato: la Roma ha il suo nuovo esterno destro. Zeki Celik sarà un giocatore giallorosso, Tiago Pinto in queste ore ha chiuso la lunga trattativa con il Lille che stava assumendo i contorni di una telenovela. Il terzino turco sbarcherà a Trigoria grazie a un'operazione definita sulla base di un acquisto a titolo definitivo per 7 milioni di euro . L'affare si è sbloccato anche grazie all'inserimento del 15% della futura rivendita in favore dei francesi mentre Celik firmerà con la Roma un contratto quadriennale. Invece, Svilar domani sbarca a Roma: il portiere classe '99 arriva dal Benfica a parametro zero per sostituire Fuzato - andato all' Ibiza - e crescere all'ombra di Rui Patricio con l'obiettivo di raccogliere il suo testimone quando sarà il momento. Il serbo è atteso domani alle 9:30 a Fiumicino .

Presente anche Tiago Pinto nella serata di gala diventata ormai una tradizione. Il gm della Roma è infatti presente al Gran Hotel di Rimini, dove anche quest'anno è stata organizzata la kermesse che segna l'apertura ufficiale del calciomercato estivo. Il dirigente giallorosso prima dell'inizio ufficiale della serata ha scambiato qualche parola e risata proprio con Massara, al centro delle cronache per la questione rinnovo, con cui già nei giorni scorsi aveva discusso per questioni strettamente di mercato come il riscatto di Florenzi. Sarà presente anche il Sassuolo, con cui c'è sempre in ballo la trattativa Frattesi. Il Valencia deve risanare i propri conti e ha individuato in Guedes il giocatore giusto per concretizzare gli introiti sufficienti per coprire le perdite che si attestano sui 70 milioni. Com'è noto, il pressing della Roma sul giocatore è totale, ma Pinto non si è ancora avvicinato alla cifra voluta da Lim, proprietario del club. Il rifiuto di contropartite rende ancora più complessa la riuscita dell'affare per cui non bastano nemmeno 35 milioni. Il portoghese è un obiettivo concreto ma i paletti imposti dal Valencia rischiano di farlo rimanere tale.Infine, terminato il giro dei rioni di Roma, la coppa della Conference League sarà esposta all'Olimpico dal 7 al 21 luglio all'interno del tour dello Stadio Olimpico.