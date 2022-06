La Roma si prepara ad accogliere Svilar: arrivo domani mattina a Fiumicino

La Roma si prepara ad accogliere quello che è stato il primo rinforzo di questa sessione di mercato. Nonostante l'arrivo di Matic qualche settimana fa, l'accordo con Svilar era stato raggiunto già in primavera. Domani mattina, il portiere ex Benfica sbarcherà a Fiumicino intorno alle 9:30 per iniziare la sua avventura in giallorosso all'ombra di Rui Patricio, ancora in possesso della maglia da titolare. Il serbo classe '99 arriva per sostituire Fuzato, andato all'Ibiza in questi giorni.