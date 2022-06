Roma, Pinto incontra il manager di Frattesi. Ma il Sassuolo non arretra

Giornata importante, ieri, nella trattativa che dovrebbe (ri)portare in giallorosso Davide Frattesi. L’agente del centrocampista del Sassuolo, Beppe Riso , ha infatti incontrato ieri il g.m. romanista Tiago Pinto per provare a limare le differenze che ancora ci sono con la società emiliana sulla valutazione del cartellino, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Con il calciatore l’accordo c’è da tempo sulla base di uno stipendio di 2 milioni netti a stagione, la volontà di Frattesi è nota a tutti: vuole tornare in giallorosso e non ascolta altre offerte.

La Roma ha poi comunicato a Riso quali sono le altre carte da giocare: bonus per aumentare il prezzo o l’inserimento di alcuni giocatori in una rosa di nomi che non prevede Bove, ma Volpato e anche Felix. L’obiettivo di Pinto è quello di portare Frattesi e Celik in ritiro in Portogallo – partenza il 12 luglio -, e accontentare così Mourinho che vuole una rosa il più possibile completa il prima possibile.