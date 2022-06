Tiago Pinto a Rimini per l’apertura del calciomercato: colloquio con Massara

C'è anche Tiago Pinto nella serata di gala diventata ormai una tradizione. Il gm della Roma è infatti presente al Gran Hotel di Rimini, dove anche quest'anno è stata organizzata la kermesse che segna l'apertura ufficiale del calciomercato estivo. Come sempre tanti ospiti nell'evento organizzato da Master Group Sport, dedicato stavolta alla Nazionale e al quarantesimo anniversario della vittoria al Mondiale spagnolo dell'82'. Insieme a Tiago Pinto molti personaggi importanti del mondo del calcio, da Frederic Massara, ex ds proprio della Roma e attualmente al Milan, Beppe Bergomi, Arrigo Sacchi e Rosella Sensi. Il dirigente giallorosso prima dell'inizio ufficiale della serata - come testimonia il video di 'calciomercato.it' - ha scambiato qualche parola e risata proprio con Massara, al centro delle cronache per la questione rinnovo, con cui già nei giorni scorsi aveva discusso per questioni strettamente di mercato come il riscatto di Florenzi. Nel corso della serata non mancherà di certo l'occasione anche per incontrare Rosella Sensi, con cui i Friedkin hanno instaurato un ottimo rapporto invitandola anche alla finale di Tirana. L'apertura del calciomercato estivo sarà un'occasione anche e soprattutto per parlare di mercato, visto che sarà presente anche il Sassuolo, con cui c'è sempre in ballo la trattativa Frattesi. Previsto un incontro.