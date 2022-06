Il Valencia vuole liberarsi di Guedes: permesso extra per trovarsi una squadra

Il Valencia deve risanare i propri conti e ha individuato in Guedes il giocatore giusto per concretizzare gli introiti sufficienti per coprire le perdite che si attestano sui 70 milioni. Secondo Marca, il club spagnolo avrebbe concesso al calciatore, che tornerà alla base martedì per le visite mediche ed i test atletici, alcuni giorni extra di permesso per cercarsi una squadra che possa accontentare le richieste della società spagnola. T L'idea, in seguito, è quella di rimandarlo in vacanza fino alla partenza della squadra fissata per il 15 Luglio in Svizzera Com'è noto, il pressing della Roma sul giocatore è totale, ma Pinto non si è ancora avvicinato alla cifra voluta da Lim, proprietario del club. Il rifiuto di contropartite rende ancora più complessa la riuscita dell'affare per cui non bastano nemmeno 35 milioni. Il portoghese è un obiettivo concreto ma i paletti imposti dal Valencia rischiano di farlo rimanere tale.