Serie A, il calendario: la Roma debutta a Verona, poi la Juve. Derby alla 18°, si chiude con lo Spezia

La nuova stagione è alle porte. Il primo atto ufficiale è il sorteggio del calendario, che verrà presentato sul sito Internet, sul canale Youtube e sugli account social della Lega Serie A a partire dalle 12. Il campionato 2020-21 inizierà il 19 settembre e terminerà il 23 maggio. In mezzo sei turni infrasettimanali (16 e 23 dicembre, 6 gennaio, 3 febbraio, 21 aprile e 12 maggio) e tre soste dedicate alle Nazionali (11 ottobre, 15 novembre, 28 marzo). La pausa invernale, ridotta rispetto agli anni passati, durerà dal 24 dicembre al 3 gennaio.

Nel calendario non vi potranno essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa o in trasferta per girone, mentre, per quanto riguarda i derby cittadini, questi non verranno disputati alla prima o all’ultima giornata né nei turni infrasettimanali feriali. La Roma non potrà esordire contro Torino e Genoa, già incontrate nei turni inaugurali delle ultime due stagioni, e non chiuderà la sua stagione affrontando Parma e Juventus, avversarie dei giallorossi nelle ultime giornate dei campionati 2018-19 e 2019-20. Come accaduto l’anno scorso, dal momento che lo stadio Olimpico sarà a disposizione dell’Uefa a partire dal 18 maggio, sia la Roma che la Lazio giocheranno la 38° giornata in trasferta.

IL CALENDARIO DELLA ROMA

Ecco il calendario completo della Roma:

1° giornata: Verona-Roma

2° giornata: Roma-Juventus

3° giornata: Udinese-Roma

4° giornata: Roma-Benevento

5° giornata: Milan-Roma

6° giornata: Roma-Fiorentina

7° giornata: Genoa-Roma

8° giornata: Roma-Parma

9° giornata: Napoli-Roma

10° giornata: Roma-Sassuolo

11° giornata: Bologna-Roma

12° giornata: Roma-Torino

13° giornata: Atalanta-Roma

14° giornata: Roma-Cagliari

15° giornata: Roma-Sampdoria

16° giornata: Crotone-Roma

17° giornata: Roma-Inter

18° giornata: Lazio-Roma

19° giornata: Roma-Spezia