La Roma riprende col Monza la corsa per continuare a sognare qualcosa in più della Champions League. Ad ora è seconda alle spalle della Lazio, un punto davanti all'Inter che resta la squadra da battere. Ma i giallorossi hanno tutta l'intenzione di ergersi definitivamente a pretendente per lo scudetto e l'andamento lo conferma. E anche secondo Fabio Capello le possibilità ci sono: "L'Inter subisce troppo e non sempre può recuperare partite impossibili. La Roma suona uno spartito perfettamente assorbito, sa che musica deve fare e in campo si vede, una musica particolare che non tutti riescono a interpretare e che riesce a spegnere il volume di quella degli avversaria", dice l'ex tecnico a 'La Gazzetta dello Sport'.