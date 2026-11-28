Quando Donyell Malen ha sistemato il pallone sul dischetto del Parco dei Principi, Paulo Dybala era in campo. Fino a un anno fa sarebbe stata una notizia, oggi non lo è più. La Roma ha cambiato rigorista. E nella notte parigina c'è stato un altro episodio significativo: a dieci minuti dalla fine anziché cercare la conclusione, Paulo ha servito Hermoso, che ha calciato alto. Due frammenti di partita che raccontano la trasformazione della Joya. "Adesso calcio meno perché al mister piace che imbuchiamo quando siamo vicini all’area, poi Malen sta bene", la Joya in conferenza aveva ricondotto la questione a una scelta tattica e secondo lui è soprattutto l’assenza del gol - che manca da gennaio - a dare la percezione che calci meno. E i numeri, almeno in parte, gli danno ragione. Secondo i dati di FotMob, nelle sette partite di campionato disputate quest'anno Dybala ha una media di 3,7 tiri ogni novanta minuti, superiore a quella delle precedenti stagioni romaniste. A essere cambiata è soprattutto la precisione verso la porta: secondo i dati storici di StatMuse, l’argentino è passato dal 38 per cento di due stagioni fa al 42 dello scorso campionato, fino al 30 di quello attuale. Nel frattempo è arrivato Malen. E la Roma - racconta ancora Marco Juric su 'La Repubblica' - ha trovato tanti gol e un altro padrone degli undici metri. L’investitura, in realtà, risale al 10 maggio scorso, quando a Parma fu proprio Dybala a proteggere il dischetto dagli avversari prima di consegnare il pallone all’olandese. La parabola realizzativa dell'argentino è evidente: dodici gol nel primo campionato romanista, tredici nel secondo, sei nel terzo, due nel quarto. Zero nel quinto, ancora in corso. Ma c’è un’altra classifica nella quale Dybala continua a primeggiare. Lo scorso anno nessuno in Serie A ha creato più occasioni di lui in rapporto ai minuti giocati: 3,66 ogni novanta. Quest’anno sono già 25, otto delle quali classificate come grandi occasioni, per un totale di quattro assist.