Dopo l'annuncio di agosto con il laterale saudita in versione Simpson, questa volta il classe '99 è diventato protagonista del videogioco 'Candy Crush'
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Il Lens lo ha fatto, di nuovo. Dopo il tweet virale dello scorso 3 agosto per l'approdo di Saud Abdulhamid in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, con il laterale arabo in versione Simpson, il club francese ha deciso di ufficializzare il riscatto da 3.5 milioni di euro del terzino saudita in grande stile. Questa volta Saud è diventato protagonista del noto videogioco per cellulare 'Candy Crush', diventato però per l'occasione 'Saudi Crush - la Saga continua'. Nel livello del videogioco in evidenza i 3 gol e gli 8 assist realizzati nella sua stagione con i giallorossi, la Coppa di Francia vinta e il simbolo della Champions League, competizione a cui il Lens parteciperà in virtù del secondo posto in conquistato Ligue 1. Infine il "2029", anno in cui scadrà il contratto firmato da Saud con il club francese.
𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗖𝗿𝘂𝘀𝗵, la saga continue ❤️💛🇸🇦#SaudiCrush pic.twitter.com/HkAcVajU4p— Racing Club de Lens (@RCLens) June 4, 2026
𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺— Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2025
Épisode 5 : Bollaert-Delelis comme nouveau jardin. 🏟️
𝚂𝙰𝚄𝙳 𝙰𝙱𝙳𝚄𝙻𝙷𝙰𝙼𝙸𝙳 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois pic.twitter.com/OCxsJo3A58
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