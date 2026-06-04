Il Lens lo ha fatto, di nuovo. Dopo il tweet virale dello scorso 3 agosto per l'approdo di Saud Abdulhamid in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, con il laterale arabo in versione Simpson, il club francese ha deciso di ufficializzare il riscatto da 3.5 milioni di euro del terzino saudita in grande stile. Questa volta Saud è diventato protagonista del noto videogioco per cellulare 'Candy Crush', diventato però per l'occasione 'Saudi Crush - la Saga continua'. Nel livello del videogioco in evidenza i 3 gol e gli 8 assist realizzati nella sua stagione con i giallorossi, la Coppa di Francia vinta e il simbolo della Champions League, competizione a cui il Lens parteciperà in virtù del secondo posto in conquistato Ligue 1. Infine il "2029", anno in cui scadrà il contratto firmato da Saud con il club francese.

𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗖𝗿𝘂𝘀𝗵, la saga continue ❤️💛🇸🇦#SaudiCrush pic.twitter.com/HkAcVajU4p — Racing Club de Lens (@RCLens) June 4, 2026