Saud saluta la Roma. Il terzino arabo arrivato l'estate del 2024 per 2,5 milioni di euro più bonus è stato ceduto al Lens per 3,5 (che si aggiungono ai 500mila euro versati per il prestito oneroso), il club francese ha deciso di esercitare il diritto di riscatto dopo la buona stagione dell'ex Al Hilal. Questo il comunicato ufficiale della Roma: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Saud Abdulhamid al Lens. La società francese ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore saudita. Ingaggiato dalla Roma nell'estate 2024, in giallorosso ha collezionato 8 presenze e 1 gol. In bocca al lupo, Saud!". Un'altra piccola plusvalenza per i giallorossi (circa 2 milioni) che si aggiunge a quella di Sangaré (3.8) che ieri è stato ceduto all'Elche. In dirittura d'arrivo anche la cessione di Baldanzi al Genoa. Il 30 giugno si avvicina e la Roma è già al lavoro per rispettare i paletti del FFP, domani è anche attesa l'ufficialità di Tony D'Amico.