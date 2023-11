Sassuolo-Roma, venerdì 24 al via la vendita dei biglietti: settore ospiti a 35 euro

Il Sassuolo ha reso note le indicazioni utili all'acquisto dei tagliandi per il match tra i neroverdi e la Roma in programma domenica 3 dicembre al "Mapei Stadium". La prevendita dei biglietti inizierà venerdì 24 novembre alle ore 15 e sarà possibile farli propri online tramite il sito ufficiale del club emiliano e presso tutti i punti vendita Vivaticket. La vendita per il settore ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di sabato 2 dicembre e il giorno stesso della partirà non sarà possibile acquistarne. Il costo per il settore dedicato ai tifosi romanisti è di 35 euro (non inclusi di prevendita).