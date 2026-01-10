Sassuolo, Grosso: “Abbiamo creato tante occasioni per andare in vantaggio”

Le sue parole: "Nel finale siamo scesi, per varie ragioni. Ma io tengo duro e non cedo alle tentazioni di trovare alibi o altro"

Redazione 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 20:40)

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

Se ci voleva una risposta a livello di prestazione, oggi c'è stata e c'è l'amaro in bocca per il risultato: è così? "Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati dentro la gara e abbiamo creato dei grandi presupposti per passare in vantaggio. Ovviamente abbiamo anche sofferto la qualità degli avversari, che è indiscussa. Ma siamo stati bravi, abbiamo creato. Quando vieni su questi campi, crei occasioni nitide che non sfrutti, poi ovviamente la partita diventa pericolosa, come lo è stata nel finale. Peccato, ma andiamo avanti. Dobbiamo tenere testa a questo campionato, difficile, e provare in ogni gara a fare quello che abbiamo fatto oggi per larghi trattati. Ci prendiamo le cose positive, ma anche quelle negative: nel finale abbiamo concesso troppe occasioni, dobbiamo essere più bravi a leggere le partite".

Come mai dopo il gol subito la squadra si è spaccata? "Nel finale siamo scesi, per varie ragioni. Ma io tengo duro e non cedo alle tentazioni di trovare alibi o altro. Qualche dato oggettivo può aver appesantito questo finale... Fa parte della nostra strada e del nostro percorso. Siamo dentro alcune turbolenze, ma dobbiamo essere bravi a starci e trovare i presupposti per ritrovare il sereno. Venire qui a fare quello che hanno fatto i ragazzi dopo la scorsa partita non bella non era facile. C'è da migliorare, lo sappiamo, e lavoriamo su cosa possiamo fare meglio".

Chi le ricorda Koné? "Faccio fatica adesso a fare un nome. Ha uno strappo importante, deve crescere tantissimo nella continuità della partita perché poi i picchi sono veramente alti. Ha avuto due occasioni importanti, ma a volte stacca e non legge la partita. Abbiamo dei ragazzi con un bel potenziale, a volte viene espresso e altre no. La bravura sta nella continuità delle prestazioni".

GROSSO IN CONFERENZA STAMPA

Cosa avete sofferto maggiormente della Roma nel secondo tempo? Vi è mancato palleggio? "Mi tengo stretta la prestazione fino ai 15 minuti finali. Venire qui contro questa squadra e fare 70 minuti importanti come questi, giocando con coraggio e creando i presupposti per il gol. Contro queste squadre di qualità e non vai in vantaggio quando puoi la partita è difficile. Peccato il finale, l'abbiamo lasciata andare come non dovevamo fare, ed è l'insegnamento. Mi tengo le cose positive, cerchiamo di raccimolare i punti per il nostro obiettivo".

Da tecnico del Sassuolo percepisce la responsabilità di rifornire la Nazionale di giocatori? "Abbiamo quattro giocatori come Pinamonti, Berardi, Volpato e Lipani che sono papabili e convocabili per l'Italia. Non è il momento per toccare questo argomento. Restiamo sulla partita, ci teniamo l'amarezza per il risultato ma ci portiamo tante cose positive che bisogna essere bravi a riportare nelle prossime gare".

Vi è mancata un po' di malizia? "Noi abbiamo creato i presupposti, quel pizzico di decisione magari avrebbe incanalato la partita. Abbiamo creato 3 occasioni pulite per andare in vantaggio. C'è da capire i momenti della gara, siamo una squadra nuova che affronta le difficoltà come tutti. Abbiamo ampi margini di miglioramento, ci presentiamo nei vari stadi per prendere i punti che ci servono per arrivare dove vogliamo".

In cosa siete mancati quando la Roma vi ha tenuti nella metà campo vostra? "La qualità va tenuta in considerazione. Per tanti tratti della partita abbiamo tenuto testa, ma la Roma ha giocatori forti che sa riconoscere i momenti, ti sanno pungere. Sbloccarla sarebbe stato fondamentale. Quando non riesci a sbloccarla in questi stadi diventa pericolosa, poi abbiamo fatto fatica a rimanere in partita. Ci teniamo anche le cose negative come insegnamento".