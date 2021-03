Sanremo a tinte giallorosse, Fasma: “Simpatizzo Roma”

Stasera va in scena la semifinale di Sanremo. Sul palco dell’Ariston nel corso degli anni sono stati in molti, tra cantanti e ospiti, a tifare Roma. Damiano dei Maneskin è uno di questi, tanto che prima della sua esibizione di mercoledì era dietro le quinte a vedere la gara con la Fiorentina. Un altro che apprezza i colori giallorossi è Fasma, ieri nel duetto con Nesli. A calciomercato.com ha parlato dei capitolini: “Diciamo che sono simpatizzante della Roma grazie a quello che mi ha trasmesso mio fratello, ma in realtà non seguo molto e non sono neanche bravo a giocare. Sono un po’ l’anticalcio…”. Tanta Serie A anche in questa edizione: nella scorsa aveva partecipato come ospite Cristiano Ronaldo, mentre in quella in corso oltre a Ibrahimovic anche Mihajlovic. I due, insieme a Fiorello e Amadeus, hanno cantato “Io vagabondo” in un simpatico quartetto rinominato Abbadeus, in onore delle origini svedesi del calciatore del Milan.