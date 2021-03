Sanremo 2021, Maneskin pronti per la scena ma… il cantante si ferma per guardare la Roma – FOTO

Al cuore non si comanda. Damiano, frontman dei Maneskin, lo sa bene. E allora fa niente se è quasi il momento di esibirsi a Sanremo, se gioca la Roma tutto il resto passa in secondo piano. È successo mercoledì. La band romana, durante il primo live della competizione musicale, aspettava nel dietro le quinte di entrare sul palco dell’Ariston per presentare il singolo in gara “Zitti e buoni”, e il cantante si “rilassava” seguendo la partita dei giallorossi contro la Fiorentina. Da tempo è nota la fede romanista del baby rocker, che dopo X-Factor aveva dichiarato: “Sono tifoso romanista e noi come la Roma siamo arrivati secondi”. Chissà che non sia la volta buona per cambiare la storia.