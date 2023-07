Sanches più vicino. L’Inter ci prova per Scamacca. Dybala, tra clausola e rinnovo

Intanto ieri si è giocata la seconda amichevole in Portogallo e Dybala è stato decisivo. a mezzanotte scade la clausola da 12 milioni che non faceva dormire sereni i tifosi giallorossi. Il numero 21 ha rifiutato diverse offerte in questa sessione (Arabia, Chelsea e Inter) per onorare il patto con Mou. Adesso la palla passa a Pinto che deve incontrare l'agente per mettere nero su bianco il prolungamento fino al 2026. Bryan Reynolds lascia ufficialmente la Roma e si trasferisce al Westerlo. Il terzino destro viene ceduto per 3,5 milioni di euro e la società mantiene il 25% sulla futura rivendita.