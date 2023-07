Sanches e Scamacca più vicini. Per Pinto è la settimana decisiva

Il g.m. prepara le missioni: a Parigi per la mezzala e a Londra per la punta. Tutti e due arriveranno in prestito

Redazione

È la settimana in cui si può sbloccare tutto, con José Mourinho che spera di avere la squadra al completo prima dell’amichevole di Tolosa, in Francia, prevista per domenica prossima, il 6 agosto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

È la settimana in cui Scamacca e Renato Sanches possono diventare giallorossi, con il general manager giallorosso Tiago Pinto che proverà a chiudere le due trattative in entrata. Prima Scamacca e poi Renato Sanches. O viceversa, dipenderà anche dagli incastri di mercato. Quel che è certo è che i prossimi giorni saranno decisivi per la costruzione della Roma che sarà.

Pinto a metà della prossima settimana sarà a Londra proprio per chiudere la pratica Scamacca. Gli Hammers continuano a chiedere un prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze e alla qualificazione alla Champions League (3 milioni più 22-23), la Roma vorrebbe invece avere le mani più libere, con un semplice diritto di acquisto.

L’altro fronte aperto, invece, è quello legato a Renato Sanches, che in settimana tornerà a Parigi insieme al Psg, una volta conclusa la tournée asiatica della squadra di Luis Enrique. Una volta rientrato in Europa, il centrocampista portoghese potrà finalmente mettere nero su bianco il suo futuro. Che, appunto, a meno di clamorosi colpi di scena prevede lo sbarco in giallorosso, con la formula del prestito con diritto di riscatto (intorno ai 12-13 milioni).