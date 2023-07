Roma, ufficiale la cessione di Reynolds al Westerlo: il club incassa 3,5 milioni

Il comunicato dei giallorossi: "Il Club augura a Bryan il meglio per il prosieguo della sua carriera"

Bryan Reynolds lascia ufficialmente la Roma e si trasferisce al Westerlo. Il terzino destro viene ceduto per 3,5 milioni di euro e la società mantiene il 25% sulla futura rivendita. Altri soldi preziosi che entrano nella casse dei giallorossi. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Bryan Reynolds al Westerlo. Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del 2021, l'esterno destro statunitense ha collezionato 8 presenze con la Roma. Dal gennaio 2022 milita nella massima divisione belga: prima al Kortrijk e nell'ultima stagione proprio al Westerlo. Il Club augura a Bryan il meglio per il prosieguo della sua carriera".