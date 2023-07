Mercato Roma, l’Inter fa sul serio per Scamacca: contatti avviati nei giorni scorsi

Gianluca Scamacca resta l'obiettivo numero uno per l'attacco della Roma. L'ex Sassuolo vuole tornare nella Capitale, ma ad oggi la trattativa ancora non è chiusa. Prossima settimana Pinto volerà a Londra e cercherà di limare gli ultimi dettagli col West Ham per evitare brutte sorprese. Infatti, secondo quanto riportato da Relevo l'Inter fa sul serio per il bomber di Fidene. I nerazzurri stanno esaminando diversi profili e hanno avuto dei contatti col giocatore nei giorni scorsi. È il centravanti con il quale la società sta avendo conversazioni più approfondite ed è in pole rispetto a Balogun e Morata. Tiago Pinto dovrà accelerare per regalare il giocatore a Mourinho.