Salta l’affare Kluivert. Lesioni per Kumbulla ed El Shaarawy: in campo dopo la sosta

L'affare per l'esterno olandese è definitivamente chiuso. La Fa non ha concesso all'esterno il permesso di lavoro. Stop fino ad ottobre per l'albanese e il faraone

Redazione

Giornata di riposo per la Roma dopo la vittoria per 3-0 contro il Monza. L'appuntamento per la ripresa degli allenamenti è fissato per domani alle 16:00 e alcuni giocatori ne hanno approfittato per passare una giornata al mare in compagnia delle famiglie, in particolare Mancini, Pellegrini e Cristante. Il trio della Nazionale si è concesso un giorno di relax sull'Isola di Ponza.

Il mercato giallorosso

Giornata di ufficialità in casa Roma. Il club giallorosso ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, di aver concluso l'acquisto di Mady Camara. Il classe 1997 arriva il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11 milioni e vestirà la maglia numero 20. L'ex Olympiacos ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore giallorosso: "Sono molto contento di essere qui la Roma rappresenta una grande opportunità per me. Sarà una stagione impegnativa, tra coppe e campionato, ma io sono qui per dare il mio contributo ed aiutare la squadra".