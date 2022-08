Roma, da Diallo a Zagadou: c’è spazio per un difensore. Ma le possibilità sono basse

Il segnale è chiaro: il mercato è finito, almeno in entrata. A meno di sorprese, e soprattutto di richieste. Quella pubblica “mascherata” ieri di Mourinho non può lasciare indifferenti e così anche la Roma rimane alla finestra qualora dovesse passare un’occasione. Il ruolo scoperto è quello del difensore soprattutto dopo lo stop di ieri di Kumbulla . Ma le disponibilità sono poche, soprattutto dopo il blocco dell’affare Kluivert .

Le soluzioni interne per sopperire fino a gennaio ci sono: spostamento di Cristante , Karsdorp o Vina, utilizzo del giovane Tripi o cambio modulo. Ma, come detto, le orecchie sono sempre dritte. C’è tempo ad esempio per valutare i rischi legati all’ingaggio di Zagadou . Il 23 enne ex Dortmund è svincolato e quindi prendibile anche dopo il 1° settembre, ma pesa l’incognita infortuni. E non poco.

Il preferito resta Diallo del Psg. Il difensore francese è ai margini del club ma fin qui non ha trovato pretendenti concrete dopo gli interessamenti di Milan e West Ham. Pesa lo stipendio alto. E qui gira tutta la questione. Se il Psg è disposto a pagare gran parte dell’ingaggio allora si potrebbe chiudere anche last minute per un prestito con diritto di riscatto nonostante le perplessità del giocatore sulla serie A. Percentuali di riuscita? Al momento basse. Svincolato è anche il belga Denayer finito nel mirino del Valencia ma mai (finora) in quello della Roma. A gennaio la situazione sarebbe diversa e tornerebbe in ballo anche N’Dicka del Francoforte che va in scadenza di contratto.