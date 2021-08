Salernitana-Roma nel segno di Ago. Luca Di Bartolomei: “Sarò all’Arechi con mio figlio”

"Sarà la prima in trasferta per lui. Mia madre, Marisa, non ci sarà"

Domenica c’è Salernitana-Roma. Dici cavalluccio, dici lupacchiotti, dici Agostino Di Bartolomei. Agostino è ancora negli occhi, nel cuore, nella mente di chi ha esultato con lui, per lui. All’Olimpico, come a Salerno, come riporta salernitananews. Oggi avrebbe 66 anni. Si giocherà in notturna, “però metterò lo stesso grandi occhiali neri. Non so che tipo di emozioni proverò, ma saranno sicuramente forti. Ultimamente ho anche la lacrima facile, sarà che sto invecchiando anzitempo”. Luca Di Bartolomei porterà all’Arechi anche suo figlio Andrea, 8 anni (foto in alto). “È tifoso romanista, sarà la prima in trasferta per lui. La sorellina Anna, che ha 5 anni e mezzo, è ancora piccina e resterà a casa. Mia madre, Marisa, non ci sarà. Vivremo questa serata… per parti. A me farà piacere farlo in un posto che chiamo casa. – dice aprendosi in una lunga chiacchierata – Non so cosa dirò ad Andrea quando varcheremo i cancelli. Temo che sarà molto più lui a dire qualcosa a me. Non sarà facile trattenere le emozioni, ma credo che sia giusto esserci, oltre che doveroso nei confronti delle tante persone che hanno voluto bene ad Agostino, facendo silenziosamente sentire il loro amore alla nostra famiglia. Sarà una giornata per certi versi anche difficile, magari un po’ strana. Però sarà bella e molto familiare”.