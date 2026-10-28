La Roma continua la sua lotta ai vertici della classifica. I giallorossi non hanno nessuna intenzione di fare un passo indietro e la rimonta col Cagliari lo ha dimostrato. C'è chi sostiene che possa lottare per lo Scudetto. Uno che ne è fermamente convinto è Walter Sabatini. L'ex ds della Roma ha detto la sua sulla squadra di Gasp e ha voluto sottolineare l'assenza pesante di Koné. Ecco un estratto delle sue parole a Tuttomercatoweb.

La Roma è ancora lì davanti a lottare, appena dietro a Lazio e Inter: lo farà fino alla fine? "E lo è meritatamente, sta giocando un calcio entusiasmante, è una squadra molto determinata, solida, monolite. Difficile giocarci contro e difficile soprattutto batterla. Merita quello che ha e credo che il cammino sarà coerente con quello che sta facendo adesso e combatterà certamente fino all’ultima partita per lo scudetto".

Quanto dipenderà dalle condizioni di Dybala? “Molto dipenderà dagli infortunati in generale, perché non c’è solo Dybala: l’assenza più grave per la Roma in questo momento è quella di Manu Koné. Un centrocampista che determina da solo la compostezza e la compiutezza di un reparto. Gli assenti stanno condizionando tantissime squadre: ci sono infortuni a valanga di tipo muscolare, una cosa preoccupante, ma per tutte le squadre."