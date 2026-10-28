La Roma ci crede sempre. Non molla mai. Dopo il Cagliari l’impressione è chiara: questa squadra è affamata e perdere non è più nel suo Dna. La riaggressione feroce è un diktat. E il gruppo sembra puntare a un obiettivo ben preciso. Ieri si è vista una Roma sottotono. Ci sta: sei partite in sedici giorni sono tante, un calo è fisiologico. Ma il punto non è questo. Il punto è come ha reagito. Lo si era visto con l’Atalanta. Lo hanno confermato Napoli e Cagliari. Appena va sotto, la Roma cambia faccia. Non accetta il passivo. Macina, corre, crea. E soprattutto segna. Un cambio di mentalità netto. L’anno scorso i punti erano gli stessi, ma c’era una critica che si poteva muovere alla banda di Gasp: la reazione allo svantaggio, quasi inerme. Oggi è un’altra squadra. Oggi, quando la partita si mette male, la Roma non si spaventa. Va a prendersela.

Prima lo svantaggio era un problema, ora è una sfida

. Punto. L’anno scorso l’unico successo giallorosso in situazione di svantaggio porta quel nome. Al Franchi, Soulé e Cristante ribaltarono il vantaggio iniziale di Kean. Poi, il nulla. In campionato solo due pareggi, con Atalanta e Milan. In Europa League altri due, controe Bologna. Poco. Troppo poco per una squadra che punta ai vertici. Il problema della Roma del primo anno di Gasp era più mentale che fisico. Andava sotto e non trovava la forza di riprenderla. Qualcosa doveva cambiare. Gasp lo ha cambiato: ha preso un difetto e lo ha trasformato in una forza. Oggi lanon ha più paura di andare sotto. Anzi, si accende. Morde, crea, ribalta tutto in pochi minuti. È una squadra che conosce il proprio potenziale. E che forse lo scopre proprio quando lascia campo agli avversari. Il gol di Nzola poteva fare male. Non l’ha fatto. In dieci minutihanno cancellato tutto e restituito alla Roma il sorriso. Quello che ha Gasp quando vede giocare i suoi. E ora il conto è già pesante: sette i punti guadagnati quest’anno da situazioni di svantaggio, con Atalanta, Cagliari e Napoli. Tanti quanti nell’intera passata stagione. Ma le partite giocate sono solo 12. Il meglio deve ancora venire.